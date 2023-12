Inter, Lautaro si toglie un peso dopo la partita. E parole importanti anche sul rinnovo

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 09/12/2023

Inter, Lautaro parla dopo la partita. Una vittoria importantissima ed un’altra prestazione maiuscola da parte della squadra nerazzurra. Uno dei protagonisti del match, ma oramai non è più una novità, è stato il capitano nerazzurro, Lautaro Martinez, che al termine della partita ha parlato ai microfoni di Dazn sia della sua continuità in zona gol, ma anche del rinnovo che pare essere sempre più vicino.

Ecco le parole di Lautaro: “Mi mancava tanto il gol a San Siro, ho provato in tutti i modi, ho preso un palo, ma come dico sempre deve vincere l’Inter, io quando ne ho avuto l’occasione ho visto lo spazio e ho calciato, mi è andata bene, è importante anche aver segnato. A quanti gol posso arrivare? Spero tanti, voglio dare una mano in campo ai miei compagni e sonco contento perché sto facendo tanti gol e aiutando la squadra a segnare, facciamo tanti gol, quindi sta andando bene. Dobbiamo continuare così, poi chi fa gol non è importante, dobbiamo fare sempre 3 punti per continuare nel nostro percorso”.

Poi, Lautaro, ha continuato: “Dobbiamo aspirare a dare sempre di più, cercare di migliorare, andare a cercare il nostro obiettivo perché questa grande società deve giocare finali, vincere titoli, lo stiamo facendo e dobbiamo continuare così. Rinnovo? Sono pronto, manca poco per chiudere e sono contento così come la mia famiglia”.