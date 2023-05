Inter, Lautaro parla dopo la partita: parole da leader. Tutta la voglia di vincere del Toro

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 24/05/2023

Inter, il man of the match Lautaro parla dopo la partita. Decisivo. Ancora una volta. Lautaro Martinez con la sua doppietta porta l’Inter in paradiso e le regala la nona Coppa Italia della sua storia. Una partita da leader per il Toro, così come lo sono state le sue parole ai microfoni di Mediaset.

Le parole di Lautaro: “Sono emozionato, contentissimo perché da un paio d’anni stiamo riportando trofei a questo grande club: dobbiamo continuare così, sono molto contento. Volevo alzare un’altra coppa, questo sport di questo si tratta: abbiamo iniziato male ma poi l’abbiamo approcciata come dovevamo fare dall’inizio. Siamo contenti di riportare la coppa a Milano. Voglio continuare così dando il mio contributo per l’Inter e continuare a vincere”.