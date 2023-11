Inter, Lautaro no stop: l’argentino arriverà tra gli ultimi ad Appiano. E Scaloni…

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 20/11/2023

Inter, Lautaro non si ferma. In casa nerazzurra, c’è tantissima apprensione per quanto riguarda i giocatori impiegati in questi giorni con le rispettive nazionali. Dopo l’infortunio accorso ad Alessandro Bastoni, e il rientro anticipato di Hakan Calhanoglu, Simone Inzaghi si augura di avere tutti a disposizione in vista di una partita importantissima come quella contro la Juventus di domenica prossima.

Una partita importante soprattutto per quanto riguarda la classifica, in cui le due squadre sono appaiate da soli due punti. Una sfida importante per Simone Inzaghi, dal momento che i bianconeri, in campionato, nella scorsa stagione, hanno rappresentato una vera e propria bestia nerazzurra per i nerazzurri che non sono riusciti a vincere nei due sconti avuti.

Motivi di apprensione in più arrivano dall’Argentina, dove Tyc Sports, fa il punto sulla nazionale albiceleste e la formazione che dovrebbe scendere in campo nella partita contro il Brasile. Infatti, il ct Scaloni, non ha intenzione di rinunciare a Lautaro che dovrebbe partire titolare in attacco insieme a Di Maria e Messi. Il Toro, insieme a Sanchez e Carlos Augusto, sarà l’ultimo a rientrare ad Appiano Gentile, ragion per cui non sarà in forma perfetta per la sfida contro la squadra bianconera di Allegri.