Inter, Lautaro nella storia, un ruolo riconosciuto da tutti

di Redazione, pubblicato il: 18/12/2023

(Inter) Quello di Roma è il 15mo gol in campionato, il 29mo nell’anno solare 2023. Lautaro Martinez stacca bomber assoluti come Vieri, Milito ed Eto’o. Come cannoniere dell’anno adesso ha davanti solo un trio che ha fatto la storia del club nerazzurro, Nyers (32), Angelillo (31) e Meazza (30) ma con due partite ancora in programma per dare l’assalto al gradino più alto.

La Gazzetta dello Sport sintetizza così la parabola del Toro argentino all’Inter: “visto che è stato pagato 17 milioni più bonus e tasse, è stato un colpo clamoroso di mercato piazzato nel febbraio 2018 dal d.s. Ausilio, bravo ad anticipare la concorrenza. Ecco perché l’Inter sta per blindare il ragazzo di Bahia Blanca. Per lui è pronto con un contratto fino al 2028 da 8 milioni netti più bonus a stagione. E’ il punto fermo della squadra che punta allo scudetto, il leader che i compagni riconoscono.”