di Redazione, pubblicato il: 20/09/2023

(Inter) Nell’ambito della conferenza stampa di presentazione del match di esordio in Champions, Lautaro ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport. Il Toro argentino ha manifestato tutta la sua soddisfazione per il momento che sta vivendo all’Inter ed ha accennato anche al rinnovo del suo contratto.

“Ricominciamo con l’obiettivo di arrivare in fondo. Sono contentissimo di difendere questi colori, ci sarà il tempo di pensare al rinnovo. Sono tranquillissimo e felicissimo, tra poco ne parleremo con la società.”