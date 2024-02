Inter, Lautaro ha qualcosa in comune con Maradona

di Redazione, pubblicato il: 01/02/2024

(Inter) La Gazzetta dello Sport propone una lunga intervista a Massimo Recalcati, scrittore, saggista e psicanalista di fama mondiale. La sua fede nerazzurra, trasmessagli come spesso succede dal padre, è fortissima.

La sua riflessione psicologica su Lautaro è decisamente interessante.

“Lautaro non è Maradona, ma porta con sé un tratto tipicamente maradoniano, ovvero l’inclinazione pulsionale a segnare, a raggiungere il gol anche laddove non sembrerebbe possibile. Tiene insieme tecnica e forza in modo davvero raro per un attaccante, sembra quasi un centravanti vecchia maniera. In ogni argentino c’è una prodigiosa capacità di sognare, ma la sua esplosione è legata alla fedeltà alla maglia. È la differenza psichica profonda tra Lautaro e Lukaku: la fedeltà. In questo, l’escalation di Lautaro mi ricorda quella di Zanetti. L’identificazione alla maglia potenzia la capacità di gioco e di prestazione e fa guadagnare un ruolo di leadership nel collettivo”.