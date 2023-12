Inter, Lautaro fa gli straordinari per la causa

di Redazione, pubblicato il: 20/12/2023

(Inter) Il match con il Bologna di stasera non sarà per niente facile. Inzaghi ha in mente un ampio turn over, le assenze e la necessità di far riposare chi ha giocato di più in quest’ultimo periodo rivoluzioneranno l’undici che cercherà di conquistare i quarti di finale di Coppa Italia.

Sommer, Dimarco, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e Thuram partiranno dalla panchina. In attacco è certa la presenza di Arnautovic accanto al quale sembrava poter essere schierato Sensi. Le ultime indiscrezioni vogliono invece in campo Lautaro cui Inzaghi chiede un ulteriore sacrificio. Possibile una staffetta nel corso della partita con Thuram.