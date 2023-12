Inter, Lautaro dispiaciuto per l’infortunio: ecco le parole dell’argentino

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 22/12/2023

Inter, Lautaro parla dopo l’infortunio. Alla fine, le condizioni del capitano nerazzurro lo hanno costretto a fermarsi. Dopo gli esami strumentali svolti nella giornata di oggi, è stato appurato come Lautaro Martinez debba rimanere fuori per un periodo di circa 10-15 giorni. Certe, dunque, le assenze contro il Lecce di domani e contro il Genoa della prossima settimana, si proverà a recuperarlo per l’ultimo turno del girone d’andata contro il Verona. 2023 calcistico finito per il Toro.

Intanto, attraverso il proprio profilo Instagram, Lautaro si è lasciato andare ad un lungo post in cui si è mostrato molto dispiaciuto sia per la recente sconfitta contro il Bologna in Coppa Italia, che ha sancito l’eliminazione della squadra nerazzurra dalla competizione, sia per l’infortunio accorso che non gli consentirà di aiutare i compagni di squadra a partire da domani.

Ecco il lungo post di Lautaro: “Sono molto dispiaciuto di come è andata la partita di mercoledì sera. La Coppa Italia è una competizione a cui teniamo tanto visto che abbiamo vinto le ultime due edizioni. Avremmo voluto proseguire nel cammino, la squadra ha dato tutto affinchè potesse succedere. Ora focus totale sugli altri importantissimi obiettivi rimasti. Dopo 89 presenze di fila purtroppo sono costretto a fermarmi e quindi sono dispiaciuto di non poter aiutare domani i miei compagni, per qualche giorno riposo forzato per recuperare e tornare il prima possibile”.