Inter, Lautaro decisivo anche quando non gioca

di Redazione, pubblicato il: 13/02/2024

(Inter) La Juventus perde in casa con l’Udinese e resta a sette punti dai nerazzurri con una partita in più. Quello che fino a 15 giorni fa era un sogno malcelato oggi sta diventando un incubo, con il Milan ad un solo punto e lo scudetto decisamente più lontano.

Marito di Lautaro. Non Martinez ma Giannetti, difensore argentino arrivato in Friuli nell’ultimo mercato invernale che ha messo in rete il gol, decisivo su palla inattiva dopo un erroraccio di Alex Sandro.

Luataro, un nome che sembra decidere le sorti del campionato, in tutti i sensi.