Inter, Lautaro ad un passo dal rinnovo: il giornalista dà il suo giudizio entusiasta

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 14/12/2023

Inter, Lautaro ad un passo dal rinnovo. Se ne parla da tanto tempo, ma il traguardo sembra essere sempre più vicino. Il rinnovo di Lautaro Martinez con la squadra nerazzurra sembra essere ad un passo per un contratto che legherebbe il Toro argentino all’Inter fino al 2028 con ulteriore adeguamento del contratto. Un rinnovo importante che testimonia sia quanto la società di viale della Liberazione creda nel giocatore, sia quanto lo stesso attaccante sia legato ai colori nerazzurri.

Dietro alle tante parole, un lavoro quotidiano per arrivare al lieto fine, come testimoniato anche nella giornata di ieri dall’agente di Lautaro, Alejandro Camano. E proprio del rinnovo del numero 10 interista, ha parlato l’esperto di mercato e giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, che vede in maniera entusiasta il rapporto tra il giocatore e l’Inter, per tanti motivi.

Ecco le parole di Di Marzio: “Lautaro non spinge per andare via, vuole legarsi ai nerazzurri e ci sarà un prolungamento con tanto di adeguamento economico. E’ un aspetto positivo per la SerieA che giocatori top come l’argentino stiano bene da noi. L’Inter lo deve considerare un grande attestato di stima”.

Insomma, il countdown sembra essere partito. Lautaro, con l’anno nuovo, dovrebbe legarsi in maniera ancora più forte all’Inter e alla città di Milano. Un giocatore che sta dimostrando con i fatti il suo legame ai nerazzurri, tanto da esserne il capitano, e che sta dimostrando a suon di gol e prestazioni di essere vicinissimo a diventare un calciatore di primissima fascia.