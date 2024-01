Inter, l’assenza di Calhanoglu è pesantissima: i numeri clamorosi senza il turco

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 25/01/2024

Inter, i numeri senza Calhanoglu sono impietosi. La squadra nerazzurra ha già messo da parte la vittoria in Supercoppa Italiana contro il Napoli. Gli uomini di Simone Inzaghi sono, adesso, focalizzati al prossimo impegno complicatissimo in campionato contro la Fiorentina. La squadra di Italiano, quando ha giocato contro i nerazzurri, ha sempre messo in difficoltà Lautaro e compagni che saranno chiamati ad una prestazione super.

Prestazione super che dovrà esserci anche in assenza di due tasselli fondamentali come Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella. I due centrocampisti nerazzurri non ci saranno per squalifica contro la Fiorentina e il loro posto dovrebbe essere preso da Krjstian Asllani e Davide Frattesi.

Ma c’è una dato molto curioso, che arriva da Opta, e che riguarda il centrocampista turco. Infatti, senza di lui, la squadra nerazzurra difficilmente riesce a vincere. Con Calhanoglu in campo lo score di vittorie è del 68% a fronte di 36 vittorie in 63 partite. Mentre senza di lui, la percentuale si abbassa drasticamente al 33% con 3 vittorie su 9 incontri.

Insomma, ci vorrà molto più del massimo sforzo per fare in modo che i nerazzurri riescano a portare a casa i tre punti in uno stadio tradizionalmente ostico. Ma la vittoria è di fondamentale importanza, specie con una Juventus in condizione super e con una continuità di risultati mai vista nelle ultime stagioni.