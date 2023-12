Inter, l’agente di Lautaro conferma: “parliamo tutti i giorni”

di Redazione, pubblicato il: 14/12/2023

Alejandro Camaño, agente di Lautaro ha parlato con la testata Numero Diez del rinnovo contrattuale del suo assistito. “Incontro nei prossimi giorni o nelle prossime settimane? Io non posso darti nello specifico questa informazione, perché stiamo parlando tutti i giorni con l’Inter . Posso dirti che noi abbiamo una relazione spettacolare con il club. Da anni sono in rapporto con i nerazzurri, sono procuratore anche di Hector Cúper e quindi in tutta la vita ho parlato tanto con l’Inter. Ora ho una bellissima relazione con con tutta la dirigenza. Lautaro Martinez è molto felice di stare a Milano però, per adesso, noi abbiamo appuntamenti, parliamo di tutto, il rapporto è molto vivo. Ma non posso dirti ‘domani vado’, perché per ora stiamo parlando giorno dopo giorno e le cose procedono bene. Quello che deve posso dirti per ora è questo: Lautaro è molto felice e dobbiamo lavorare affinché il futuro di Lautaro sia legato a quello dell’Inter. Però, per adesso, tranquillità. Lautaro è in un momento di grande felicità. Ha avuto il secondo figlio. Ha una grande e bella famiglia. Oggi l’unica cosa che pensa è dare tutto il suo cuore a questa squadra. E io lavoro per questo. Lavoro affinché con l’Inter arrivi nella migliore situazione. Stiamo in un grande momento”.