Inter, la vittoria contro la Lazio entusiasma anche in America: che elogi ai nerazzurri!

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 20/01/2024

Inter, la prestazione entusiasma anche negli Stati Uniti. In casa nerazzurra c’è entusiasmo dopo la grandissima vittoria ottenuta nella semifinale di Supercoppa Italiana contro la Lazio. Ma ad impressionare tutti è stata la prestazione offerta dalla squadra di Inzaghi. Tutti i giocatori coinvolti, tre gol e tantissime occasioni create per provare a portare a Milano il trofeo per il terzo anno consecutivo.

A rimanere impressionati del gioco della squadra nerazzurra, anche molti addetti ai lavori e non solo italiani. Dagli Stati Uniti, infatti, dagli studi della CBS, il giornalista Matteo Bonetti ha elogiato il modo in cui sono scesi in campo Lautaro e compagni, facendo un paragone incredibile con una delle più grandi squadre della storia del calcio.

Ecco le parole di Matteo Bonetti: “E’ stata una delle performance offensive più incredibili che io abbia commentato da diverso tempo. L’Inter ha giocato come una delle migliori versioni del Barcellona: il gruppi ha un’alchimia pazzesca, sono andati faccia a faccia in finale col Manchester City e questo ha inciso psicologicamente. E questo lo vediamo settimana dopo settimana: hanno reso la Lazio una squadra di Serie B. E’ sembrato che l’Inter avesse più giocatori della Lazio, che grande lavoro di Simone Inzaghi”.