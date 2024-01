Inter, la strategia calma di Inzaghi in vista della Juventus

di Redazione, pubblicato il: 31/01/2024

(Inter) Zero tensione, questa la parola d’ordine di Simone Inzaghi in vista del big match con la Juventus. Dopo la vittoria di Firenze il tecnico ha concesso due giorni di riposo alla squadra che solo oggi si ritroverà alla Pinetina. Secondo la Gazzetta dello Sport i suoi ragazzi “da domattina avranno muscoli meno appesantiti e teste più libere per concentrarsi sulle indicazioni tattiche anti-Juventus. Dopo la pressione accumulata sia nei giorni della Supercoppa in Arabia sia prima della trasferta di Firenze (complici i pareggi di Juve e Milan), il gruppo aveva bisogno di staccare la spina e Inzaghi lo ha capito.”

“E soprattutto vietato considerare la sfida con i bianconeri una specie di match point per lo scudetto perché questo pensiero caricherebbe di ulteriore pressione il gruppo.”