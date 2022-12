Inter, la squadra vola a Malta: la lista dei giocatori presenti fatta da Simone Inzaghi

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 04/12/2022

Inter, la squadra vola a Malta per preparare la seconda parte della stagione. I ragazzi di Inzaghi, in attesa di essere raggiunti dai compagni di squadra impegnati al Mondiale in Qatar, si sono prima riuniti ad Appiano Gentile e oggi sono volati a Malta dove svolgeranno il lavoro di preparazione atletica per preparare al meglio la seconda metà di stagione.

Intanto, sul sito della società nerazzurra, Inzaghi ha diramato la lista dei giocatori convocati. Ecco l’elenco completo: Handanovic, Cordaz, Botis, Brazao, Skriniar, Acerbi, Bastoni, Fontanarosa, Dimarco, Gosens, Bellanova, Asllani, Barella, Gagliardini, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dzeko, Carboni, Di Pentima, Guercio, Stankovic, Biral, Curatolo, Iliev, Pelamatti, Andersen, Zuberek.