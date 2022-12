Inter, la situazione dei non convocati. Si spera in un recupero

di Diego De Cicco, pubblicato il: 05/12/2022

Inter, oggi a Malta la squadra di Inzaghi giocherà la prima amichevole di questo ritiro di metà campionato contro il Gzira United.

Oltre ai giocatori arruolati per il ritiro sull’isola mediterranea c’è grande attenzione anche su quelli rimasti a Milano o che ancora non sono rientrati dal Mondiale.

Tra i primi rientrano Joaquin Correa, Danilo D’Ambrosio e Matteo Darmian. Per quanto riguarda l’argentino c’è particolare apprensione sul fatto che non sia prontamente recuperabile. L’attaccante ha dovuto saltare il torneo in Qatar infortunandosi nell’ultima amichevole prima del torneo. I giorni di riposo non gli hanno consentito un recupero per poterlo portare a Malta e ora si spera che possa essere ri aggregato alla squadra al rientro, ma la cosa non appare scontata. Infortuno un po’ più lungo quello per Darmian che non dovrebbe recuperare per la ripartenza del 4 gennaio contro il Napoli. Anche su D’Ambrosio la situazione è incerta.

Inter, Correa cerca di essere recuperabile per il rientro della squadra da Malta. Onana e Lukaku dovrebbero tornare nel weekend a Milano.

Per quanto riguarda la situazione dei due eliminati dal Mondiale André Onana e Romeu Lukaku, fa il punto La Gazzetta dello Sport. La rosea riporta che il portiere camerunese dopo l’esclusione dalla rosa dei Leoni Indomabili voluta dal CT, è tornato in Patria dove starà ancora qualche giorno prima di tornare a disposizione di Inzaghi. Per quanto riguarda l’attaccante belga, lo staff ha deciso per un riposo di qualche altro giorno. Seppur il giocatore sembrava volesse tornare subito ad allenarsi si è deciso di dargli altri giorni di vacanza e dovrebbe tornare a Milano solo nel week end. Si aspetta la sua messa a disposizione per sabato prossimo.