Inter, la seconda stella inizia a nascere oggi

di Redazione, pubblicato il: 20/11/2023

(Inter) Ucraina Italia di stasera chiude la sosta, gli azzurri sono chiamati ad evitare gli spareggi per la qualificazione ai prossimi europei. Scende il sipario sulla settimana azzurra e al contempo si apre quello che potrà dire molto sul prosieguo della stagione nerazzurra. 20 giorni di estrema intensità, tre trasferte in rapida successione, Juventus, Benfica e Napoli. A seguire il match interno con l’Udinese, 3 tre giorni dopo, il 12 dicembre, arriva a San Siro la Real Sociedad per giocarsi il primo posto nel girone di Champions.

L’Inter potrà affrontare con relativa tranquillità solo la gara di Lisbona, quasi ininfluente a meno di sorprese targate Salisburgo nel contemporaneo match di San Sebastian. Un tour de force al termine del quale i nerazzurri potranno trarre le prime indicazioni per impostare la fase finale della stagione che si aprirà dopo la sosta natalizia.

Mantenere la testa della classifica del campionato e qualificarsi da prima nel girone di Champions avrebbe il significato di una stagione lanciata per obbiettivi di vertice. La seconda stella è il target di tutto il mondo nerazzurro, proprietà, dirigenza e tifosi sognano l’appuntamento con il 20mo titolo. Proseguire il cammino in Europa porterebbe invece risorse economiche fondamentali in ottica gestione societarie e mercato.