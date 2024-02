Inter, la scelta di Inzaghi parla del futuro

di Redazione, pubblicato il: 10/02/2024

(Inter) Anche nell’undici che scenderà in campo stasera all’Olimpico Darmian sembra favorito rispetto a Dumfries. L’olandese ha ormai smaltito interamente i postumi del guaio muscolare che lo avevano tenuto lontano dai campi per quasi un mese. Nonostante ciò il tecnico nerazzurro gli ha sempre preferito l’ex United, mandandolo in campo a Firenze e con la Juventus solo nella ripresa.

La scelta sembra evidentemente legata alla situazione contrattuale dell’olandese, ancora lontano dal rinnovo. La richiesta del suo entourage di circa 5 milioni di euro non è accettata dalla società. Di fronte a questo stallo Marotta e Ausilio hanno anticipato i tempi assicurandosi Buchanan per lo stesso ruolo in previsione di una più che probabile uscita di Dumfries a fine stagione.