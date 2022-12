Inter, che attesa per il Napoli! Com’è andata in passato la prima gara dell’anno solare

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 24/12/2022

Inter concentratissima sulla sfida contro il Napoli nel 2023. Dopo la pausa dovuta al Mondiale in Qatar i nerazzurri sono pronti all’esordio nel nuovo anno. Ma cosa c’è da aspettarsi dall’Inter?

Negli ultimi 10 anni, analizzando la prima gara dell’anno di ogni singola stagione, i nerazzurri hanno mostrato un trend decisamente positivo. Dal 2022 al 2012, da Inzaghi a Ranieri di cose ne sono cambiate eppure l’Inter alla ripresa ci ha abituati quasi sempre ad un solo risultato: la vittoria.

Inter, dal 2022 al 2012: il dato sulla prima gara di ogni anno

Andando a ritroso nel tempo, il trend positivo dell’Inter sulla prima gara dell’anno rassicura i tifosi. Basti pensare che dal 2012 ad oggi solo in due occasioni l’Inter ha perso la gara d’esordio, mentre per il resto ha ottenuto 2 pareggi e 7 vittorie. Partiamo dal 2012, Inter-Parma netto 5-0 per la squadra di Ranieri che aprì cosi l’anno solare. La stagione successiva invece per l’Inter non iniziò nel migliore dei modi: sconfitta per 3-0 dall’Udinese alla prima gara del 2013. Altra sconfitta nel 2014, stavolta contro la Lazio per 1-0 ma per, fortuna, ultima. Nel 2015 fu un Derby d’Italia contro la Juventus ad aprire l’anno solare, finito 1 a 1.

Successivamente due vittorie consecutive per l’Inter. Ovvero nel 2016 contro l’Empoli per 1 a 0 e contro l’Udinese nel 2017 per 2 a 1. La frenata nel 2018, col pareggio alla prima gara dell’anno contro la Fiorentina 1-1. Dal 2019 in poi solo gioie per gli interisti alla prima dell’anno. Un netto 6-2 contro il povero Benevento. Come nel 2023, il 2020 si aprì con un Napoli-Inter che vide i nerazzurri battere i partenopei per 1-3. Risultato che fa ben sperare la squadra di Simone Inzaghi quest’anno. Chiudiamo col biennio 2021-2022. Lo scorso anno toccò al Crotone, come il Benevento precedentemente, perdere 6-2 contro l’Inter di Conte. Nel 2022 invece, primo anno di Inzaghi e soprattutto vittoria contro la sua ex squadra. Inter-Lazio infatti finì 2-1 a Milano. Quest’anno Inzaghi vorrà continuare col trend positivo che consecutivamente da 4 anni vede l’Inter vincere all’esordio. Un’iniezione di fiducia, contro l’inarrestabile Napoli di Spalletti.