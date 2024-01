Inter, la Fiorentina si raccomanda a San Pietro

di Redazione, pubblicato il: 26/01/2024

L’Inter scenderà in campo domenica sera a Firenze per restare agganciata alla Juventus prima dello scontro diretto del 4 febbraio. Il Franchi non è mai stato terreno facile per i nerazzurri ma in queste ore è il mondo viola ad avere le paure più evidenti.

Un segnale di dicò arriva dall’ultimo editoriale di Luca Calamai su Firenzeviola.it.

“Servirà, temo, il miglior Terracciano. San Pietro è uno dei protagonisti della fantastica prima parte di stagione. Ha regalato con le sue parate punti veri alla squadra di Italiano. Stavolta dovrà vedersela contro la macchina da gol nerazzurra. Spero in una difesa a tre che potrebbe aiutare Terracciano. Sarebbe folle concedersi alle micidiali ripartenze fulminanti dei centrocampi nerazzurri.