Inter, la data del derby crea problemi e proteste

di Redazione, pubblicato il: 20/03/2024

(Inter) Oggi sarà ufficiale il prossimo derby si giocherà lunedì 22 aprile alle 20,45. La Lega ha deciso di accettare la richiesta del Milan di posticipo. La società rossonera aveva chiesto il rinvio di un giorno visto che il giovedì precedente è in calendario il ritorno del match con la Roma di Europa League che, ipoteticamente, potrebbe finire anche ai supplementari.

Una decisione che ha provocato diverse reazioni. Da un lato quelle delle TV. Il posticipo del lunedì sarebbe infatti in esclusiva su Sky ma la stracittadina è una delle partite su cui Dazn vanta un diritto di esclusività. Per questo è probabile che le due emittenti si accordino per un cambio di programmazione.

Su un altro versante ci sono motivi religiosi che stanno sollevando ulteriori proteste. La Gazzetta dello Sport riporta infatti la sollevazione dei tifosi nerazzurri di religione ebraica: “L’Inter club Brothers of the World ha inviato al club nerazzurro una lettera nella quale chiede di non accettare lo spostamento del derby a lunedì 22 aprile perché quello è il primo giorno della pasqua ebraica, una festività solenne. L’Inter club Brothers of the World è composto da numerosi soci di religione ebraica, ma questa esigenza di non giocare lunedì può essere condivisa anche dai tifosi rossoneri di fede ebraica.”