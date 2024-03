Inter, Acerbi a rapporto da Marotta, l’esito dell’incontro

di Redazione, pubblicato il: 20/03/2024

L’Inter sta valutando la posizione da assumere nei confronti di Acerbi per la vicenda del supposto insulto razziale rivolto domenica scorsa a Juan Jesus nel corso del match con il Napoli.

Il quotidiano Repubblica riporta la notizie dell’incontro avvenuto tra la dirigenza del club ed il giocatore per chiarire l’accaduto. Secondo la ricostruzione “non c’era nessun intento razzista nelle frasi dette in campo a Juan Jesus. E la parola incriminata, “negro”, non è stata pronunciata. È questa la linea che Francesco Acerbi ha sostenuto nell’incontro con l’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta e con l’avvocato del club nerazzurro, Angelo Capellini. I tre si sono riuniti per un’ora al centro sportivo della Pinetina, dopo pranzo, per preparare la strategia di difesa di fronte alla procura della Figc, che nei prossimi giorni sentirà il difensore nerazzurro, accusato da Juan Jesus, calciatore brasiliano del Napoli, di avergli rivolto insulti razzisti durante la partita fra le due squadre, domenica a San Siro.