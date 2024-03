Inter, si punta con decisione Gudmunsson? Il ds del Genoa dà indicazioni sul futuro del giocatore

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 19/03/2024

Inter, il ds del Genoa parla di Gudmunsson. In casa nerazzurra, la dirigenza, sta già pensando ai prossimi rinforzi da regalare a Simone Inzaghi in vista della prossima stagione. I numerosissimi impegni fanno sì che Marotta e Ausilio dovranno trovare quei giocatori che non facciano sentire la mancanza dei titolari in loro assenza, dal momento che alcuni giocatori della rosa attuale, in tal senso, non hanno garantito un rendimento accettabile a certi livelli.

Per questo, pare che la società stia già muovendo i primi passi per capire la fattibilità per portare a Milano Albert Gudmunsson del Genoa, la cui valutazione si aggirerebbe a circa una trentina di milioni. Ovviamente i nerazzurri dovrebbero fare cassa, ma l’obiettivo per completare l’attacco, oltre a Taremi, sembra essere l’islandese. A tal proposito, intervistato da Tuttomercatoweb, il ds del Genoa, Marco Ottolini, ha parlato del giocatore, non smentendo la possibilità di un addio estivo.

Ecco le parole di Ottolini: “Ci fa piacere tutto questo parlare del Genoa, su tutto ciò che stiamo costruendo in queste due stagioni. La nostra è una squadra che suscita interesse, ci sono dei profili seguiti da tante squadre come è normale che sia. Ci sono dei giocatori appetibili non solo sul mercato italiano ma anche quello internazionale. Siamo però concentrati su queste nove partite e questo è ciò che dobbiamo fare in questo momento”.