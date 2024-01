Inter, la Curva Nord rende omaggio ai giocatori nerazzurri: il comunicato

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 20/01/2024

Inter, la Curva Nord rende omaggio ai tifosi nerazzurri. Una vittoria meravigliosa contro una squadra complicatissima come la Lazio che regala la finale di Supercoppa Italiana contro il Napoli ad un’Inter che ha sfoderato forse la migliore prestazione della gestione Inzaghi. I nerazzurri hanno mostrato una grande condizione fisica, condita da tre gol, grandi giocate e tantissime occasioni create.

Chiedere di più dalla serata di ieri sera era oggettivamente impossibile. Adesso bisognerà tenere la tensione alta per provare a portare la Supercoppa Italiana nuovamente a Milano per il terzo anno consecutivo. Il Napoli, però, con il nuovo modulo varato dall’ex Walter Mazzarri, sembra non volersi accontentare e vuole dare filo da torcere a Lautaro e compagni.

Intanto, dopo la bella vittoria ottenuto, la Curva Nord, arrivata in Arabia Saudita per caricare i ragazzi di Inzaghi, ha voluto elogiare la squadra per quanto fatto non solo in campo, ma anche prima della partita, diramando un comunicato. Ecco quanto riportato dal tifo organizzato nerazzurro: “Non è certo passato inosservato alla Nord il gesto compiuto dalla squadra prima della Supercoppa in Arabia contro la Lazio. Vedere tutta la squadra interrompere il riscaldamento per venirci a sostenere sotto il settore, mentre discutevano con la sicurezza che voleva impedirci di esporre lo striscione, non è certo cosa di tutti i giorni e ci ha scaldato il cuore.

Vedere tutti i nostri ragazzi venire sotto al nostro settore ci ha riempiti d’orgoglio e ripagato in un attimo di tutti gli sforzi e i sacrifici compiuti per poter essere al loro fianco anche in questa costosa e lontanissima trasferta a cui tutti gli altri hanno invece rinunciato. L’immagine di Barella che addirittura ci aiuta a stendere lo striscione nel pieno del litigio con la sicurezza, è la fotografia più bella di una serata fantastica nel risultato, ma che lo è stata ancora di più proprio per questa testimonianza di come il legame d’affetto squadra/tifosi si è dimostrato reciproco.

Avanti Inter, avanti insieme verso ciò che ci riserverà il futuro, orgogliosi di un legame che va oltre il risultato!!!”.