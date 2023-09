Inter, la campagna acquisti fa sorridere Zhang: ecco a quanto ammontano gli stipendi

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 04/09/2023

Inter, la campagna acquisti fa sorridere il presidente Steven Zhang. Una nuova Inter quella che è nata dopo l’ultima sessione di calciomercato. Sono dodici gli acquisti della società nerazzurra che, grazie ai suoi dirigenti, ha messo in atto una rivoluzione vera e propria che, fino a questo momento, sta dando i suoi frutti sul campo. Ma oltre al campo, c’è anche l’attenzione ai conti per cui in viale della Liberazione c’è sempre la massima attenzione.

E proprio a tal proposito, c’è una novità che fa sorridere il presidente Steven Zhang in merito al monte stipendi. Infatti, secondo quanto riportato dal sito Calcio&Finanza, la dirigenza nerazzurra è riuscita a tagliare del 10% il monte stipendi della squadra che è passato dai 129 milioni lordi della scorsa stagione ai 117,8 di quella attuale (comprensivi degli sgravi del decreto crescita).

I più pagati della rosa sono Calhanoglu con 6,5 milioni di euro netti, mentre al secondo posto ci sono il capitano Lautaro Martinez e Marcus Thuram con ben 6 milioni di euro. Insomma, la corsa a diminuire il rosso a bilancio continua e continua nella maniera migliore. Adesso vedremo se qualche miglioramento arriverà anche dai risultati sul campo con gli obiettivi primari che sono lo scudetto e il passaggio del girone di Champions League.