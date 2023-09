Inter, Klassen è tutto fatto. L’olandese porta qualità e non solo

di Diego De Cicco, pubblicato il: 01/09/2023

Inter, Davy Klassen è un nuovo giocatore nerazzurro si attende solo il comunicato ufficiale.

Trattativa a sorpresa conclusa in nottata quella che consegna ad Inzaghi il centrocampista olandese classe 1993. Il giocatore, che ieri sera ha giocato con l’Ajax contro il Lugodorets il preliminare di Europa League, è sbarcato stamattina a Milano. Ha già sostenuto le visite mediche all’ Humanitas e al CONI di Rozzano e si è poi recato in sede. Il giocatore arriva a costo zero e firma un contratto di un anno con opzione da parte del club per un’altra stagione.

Inter, il colpo a sorpresa è Klassen dell’Ajax. Arriva a zero e firma un contratto di un anno più opzione sul secondo

Klassen può ricoprire il ruolo di centrale e mezzala di centrocampo. Porterà in nerazzurro tanta esperienza avendo giocato 321 partite con gli arcieri di Amsterdam e 81 con i tedeschi del Werder Brema. Con l’Ajax ha segnato anche 93 gol e messo a referto 50 assist. Conosce molto bene anche il palcoscenico delle coppe europee con le sue 29 presenze in Champions League condite da 6 gol e le 39 in Europa League con all’attivo 6 gol.

Inzaghi avrà così un altro centrocampista di qualità ed esperienza sul quale poter contare.