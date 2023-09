Inter Klaassen, clausola attiva per l’olandese: l’ultima trovata di Marotta

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 03/09/2023

Inter Klaassen, spunta una clausola. L’Inter ha affrontato il mercato estivo con una strategia mirata, portando a Milano una serie di nuovi giocatori che promettono di contribuire al successo del club. Tra gli acquisti più significativi, spiccano nomi come Carlos Augusto, Thuram, Pavard e Bisseck, giovani talenti che incarnano il futuro della squadra nerazzurra.

D’altro canto, ci sono giocatori più esperti come Sanchez, Arnautovic, Cuadrado e l’olandese Davy Klaassen, che offrono una preziosa esperienza per il presente della squadra. L’acquisizione di Davy Klaassen è particolarmente interessante.

Inter Klaassen, c’è la clausola nel contratto: le ultimissime

Questo centrocampista olandese, noto principalmente come trequartista, è noto per la sua capacità di controllare il gioco e la sua intelligenza tattica. Ha trascorso una parte significativa della sua carriera nelle giovanili e nella prima squadra dell’Ajax, maturando una solida formazione calcistica. Dopo esperienze in Inghilterra e Germania, ha fatto il suo ritorno all’Ajax prima di unirsi all’Inter.Un aspetto degno di nota è che l’Inter è riuscita ad assicurarsi Klaassen a titolo gratuito, dimostrando l’abilità del direttore sportivo Beppe Marotta nel mercato.

Inoltre, Marotta ha negoziato astutamente una clausola contrattuale che favorisce il club. Secondo Fabrizio Romano, noto giornalista sportivo, l’Ajax riceverà il 20% di una futura rivendita di Klaassen, mentre l’Inter avrà il diritto di rinnovare il contratto del giocatore per la prossima stagione, indipendentemente dalle statistiche o dalle presenze. L’arrivo di Davy Klaassen rafforza ulteriormente il reparto centrale dell’Inter e offre al club una preziosa opzione per il futuro. La sua esperienza e la sua abilità tattica dovrebbero contribuire in modo significativo alle ambizioni del club in campionato e nelle competizioni europee. La prossima stagione sarà cruciale per determinare se il suo soggiorno a Milano sarà duraturo, ma i tifosi nerazzurri possono certamente essere entusiasti di avere un talento come Klaassen nel loro roster.