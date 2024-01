Inter-Juventus, verso il big match Allegri recupera due titolari

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 29/01/2024

Inter-Juventus, Allegri recupera due big per il grande match. In casa nerazzurra c’è grande euforia per la vittoria ottenuta ieri sera in casa della Fiorentina. Il gol di Lautaro, ma soprattutto il rigore parato da Sommer, hanno contribuito in maniera decisiva a fare in modo che i ragazzi di Simone Inzaghi siano riusciti ad ottenere tre punti di fondamentale importanza per il prosieguo del cammino scudetto.

Tre punti che hanno permesso ai nerazzurri di effettuare il controsorpasso in classifica sulla Juventus, avendo una partita in più da giocare – visto il rinvio a causa della Supercoppa Italiana. E proprio nel prossimo turno, ci sarà il big match contro una Juventus che arriverà arrabbiata e vogliosa di conquistare i tre punti ad ogni costo, visto il pari inaspettato ottenuto contro l’Empoli.

Intanto, arrivano buone notizie per Allegri dall’infermeria. Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, in vista della partitissima, ci sarà sicuramente Danilo in campo da titolare e con lui è recuperato anche il centrocampista francese Adrien Rabiot. Dubbi ancora su Federico Chiesa le cui condizioni verranno valutate in settimana. Nel caso in cui recuperasse, ecco che si giocherà una maglia da titolare con Yldiz per affiancare Vlahovic, visto che Milik sarà squalificato.