Inter-Juventus, Inzaghi scioglie i dubbi a destra: le formazioni ufficiali

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 04/02/2024

Inter-Juventus, ci sono le formazioni ufficiali. E’ giunta l’ora del derby d’Italia. E’ arrivato il momento di giocare la partitissima. Questa sera, a San Siro, andrà in scena la sfida tra le prime due della classe che si daranno battaglia fino alla fine della stagione.

I nerazzurri non battono i bianconeri da circa un anno e mezzo in campionato e, addirittura, a San Siro dai tempi di Conte. Servirà molta attenzione perchè la squadra di Allegri sa come mettere in difficoltà Inzaghi e lo ha dimostrato nelle ultime partite.

Intanto, di seguito, ecco le scelte ufficiali dei due allenatori:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.

All. Simone Inzaghi.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locattelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Yldiz.

All. Massimiliano Allegri.