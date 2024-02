Inter Juventus, divise in campo unite fuori

di Redazione, pubblicato il: 06/02/2024

(Inter) Lo scontro diretto di San Siro ha parlato chiaro sulle gerarchie del campionato. Niente di definitivo con 15 partite ancora da giocare ma la vittoria dei nerazzurri è stata schiacciante anche se non come punteggio.

I due club sono stati protagonisti anche nella giornata di ieri. Il quotidiano Repubblica riporta che nel corso dell’Assemblea di Lega svoltasi a Milano Inter Juventus e Milan hanno espresso chiaramente la loro posizione favorevole alla riduzione del campionato da 20 a 18 squadre. Posizione spiegata con i calendari sempre più fitti che già si delineano per la prossima stagione. I 3 club non sarebbero soli a spingere in questa direzione, decisamente avversata dai piccoli club con il Monza in testa.