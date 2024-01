Inter Juventus, chi arbitra? Sprint tra fedelissimi di Rocchi

di Redazione, pubblicato il: 30/01/2024

Inter Juventus è già iniziata tra i tifosi ma anche all’interno della categoria arbitrale. Il big match di domenica prossima arriva in un periodo estremamente delicato per i direttori di gara, sommersi da polemiche per molte decisioni non chiare. Il derby d’Italia attirerà le attenzioni di tutto il calcio europeo e dunque vietato sbagliare.

Secondo il Corriere dello Sport il designatore Rocchi sarebbe intenzionato a mettere in campo una squadra di fedelissimi. Orsato è out, il caso Pjanic pesa ancora sulle sue spalle, dunque in pole position restano Guida e Maresca. Il primo “è più affidabile del collega ed ha fatto Milan-Roma molto bene per la commissione ma ha già diretto questa partita all’andata.”

Maresca sembra dunque il favorito mentre a comporre la quaterna di San Siro, Carbone e Giallatini con Doveri quarto uomo e Mazzoleni e Irrati al Var.