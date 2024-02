Inter Juventus, 4 minuti decidono una partita

di Redazione, pubblicato il: 05/02/2024

Inter Juventus è finita come doveva finire. Lo dicono tutti oggi, anche coloro che nelle ultime settimane hanno arroventato il clima del big match sperando in una crisi da stress dei ragazzi di Inzaghi. L’Inter è più forte, lo ha detto il campo, lo ha detto il risultato che poteva essere ben più largo se solo i nerazzurri fossero stati più lucidi nell’ultimo passaggio.

Tuttosport focalizza la sua attenzione su 4 minuti, quelli che vanno dall’errore di Vlahovic nel controllo di palla a tu per tu con Sommer al movimento con cui Thuram mette in crisi Gatti che beffa il suo portiere dopo la mancata sforbiciata di Pavard.

Ricostruzione vera ma parziale, l’Inter non vinto perchè ha sbagliato meno, l’Inter ha vinto perchè ha dominato per 95 minuti. Stop.