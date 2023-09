Inter, Inzaghi vince e stravince: retroscena con Zhang nel pre partita

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 17/09/2023

Inter che trionfa nel derby. L’Inter vince e convince: una vittoria schiacciante che ha portato i nerazzurri a godersi un momento di gloria e a sperare di mantenere questa forma per la prossima e importante gara di Champions League contro la Real Sociedad. Il trionfante allenatore Simone Inzaghi è stato lodato come l’artefice di un 2023 perfetto per l’Inter.

Secondo quanto riportato da “La Gazzetta dello Sport”, il presidente Steven Zhang ha telefonato a Inzaghi per congratularsi con lui e motivarlo ulteriormente. Questo gesto dimostra la fiducia totale che la dirigenza ha nel tecnico, come confermato da Beppe Marotta nei commenti pre-partita su Dazn.

Inter, Inzaghi chiamato da Zhang: il retroscena

La telefonata di Zhang è stata descritta come un momento di celebrazione, avvenuto addirittura prima che l’allenatore lasciasse gli spogliatoi. Inzaghi è consapevole delle critiche che ha ricevuto nella stagione precedente, anche da parte della sua stessa società, ma il passato è ormai alle spalle. Il rinnovo del contratto di Inzaghi fino al 2025 è un segno di fiducia nella sua capacità di guidare la squadra. L’Inter sta dimostrando di giocare con grande coesione e memoria di gioco, come evidenziato dalle cinque vittorie consecutive nei derby e dalla loro performance in Serie A e Champions League.

Inzaghi è ora in una posizione forte e con il sostegno della dirigenza, sembra essere sulla strada giusta per raggiungere ulteriori successi. Gli appassionati nerazzurri possono essere ottimisti per il futuro e sperare che questa striscia vincente continui, proprio come suggerito dalla citazione finale di Marotta ai microfoni di DAZN: “E allora altre patatine fritte, per favore, che l’appetito vien mangiando”.