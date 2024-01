Inter, Inzaghi ritrova la sua squadra contro la Juventus: la probabile forazione

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 30/01/2024

Inter, Inzaghi ritrova la sua squadra contro la Juventus. In casa nerazzurra, dopo la grandissima vittoria ottenuta in casa della Fiorentina, la squadra sta godendo delle ultime ore del secondo giorno di riposo, prima di dedicarsi alla preparazione della sfida di campionato contro la Juventus. La squadra di Allegri, arriverà molto arrabbiata a San Siro, dopo il pareggio che le ha fatto perdere la vetta della classifica.

Servirà la massima cura di ogni dettaglio e di ogni situazione di gioco, e servirà la migliore Inter possibile per portare a casa i tre punti. Proprio per questo, Inzaghi, sta valutando gli uomini a disposizione per la formazione che scenderà in campo dal primo minuto.

Il tecnico nerazzurro, secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, dovrebbe optare in porta per Sommer, eroe a Firenze. In difesa, Pavard e Bastoni dovrebbero essere certi del posto da titolare, con Acerbi che dovrebbe tornare al centro della difesa al posto di de Vrij, dopo il parziale riposo avuto domenica.

In mezzo, Darmian dovrebbe essere confermato a destra, con i ritorni dalle squalifiche di Barella e Calhanoglu, oltre a Mkhitaryan e Dimarco che ha riposato a Firenze. In avanti, la coppia dovrebbe essere quella solita formata da Lautaro Martinez e Thuram.