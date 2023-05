Inter, Inzaghi pensa a Istanbul. Chi accanto a Lautaro?

di Diego De Cicco, pubblicato il: 25/05/2023

Inter, dopo la vittoria di ieri in Coppa Italia è già tempo di guardare al futuro.

Inzaghi, secondo quanto riporta gazzetta.it, sta cercando di mettere su, almeno mentalmente il suo undici in vista nella partita delle partite: la finale di Champions League. Mancano a ancora un po’ di giorni e ancora due match di campionato nelle quali l’Inter deve conquistare l’accesso alla prossima di Champions, ma è inutile far finta che la testa non sia già lì. Il dubbio principale è decidere chi affiancherà Lautaro Martinez.

Inter, a Istanbul dovrebbe partire Dzeko ma occhio a Romelu che vuole tenersi stretta la maglia nerazzurra.

La rosea riporta lo score di Dzeko che si è anche sbloccato sotto rete nelle ultime settimane e dalla sua c’è che garantisce soluzioni tattiche alla manovra. Riesce sempre ad andare incontro ai compagni di squadra legando il gioco e facendo da regista offensivo. Big Rom dalla sua ha il fatto di esser tornato su livelli interessanti riuscendo a segnare sempre gol determinanti come quelli realizzati in Champions, oppure di aver servito l’assist cancella paure a Lukaku nel match di ritorno della semifinale. Da aprile poi ha già messo a segno 8 gol portando il suo ruolino del 2023 in doppia cifra. Sono 11 le reti realizzate nel nuovo anno. Sabato contro l’Atalanta nel match point per la qualificazione il belga sarà di nuovo titolare.

La logica porta a pensare che Inzaghi non cambierà la coppia Lautaro Dzeko proprio nell’ultimo atto della coppa. Il bosniaco ha anche quella voglia di rivincita nei confronti del City che lo ha sbolognato forse un po’ troppo presto. Big Rom invece vuole dimostrare di meritare anche l’anno prossimo di indossare la maglia nerazzurra e farà di tutto per esserci.

A Inzaghi l’ultima parola.