Inter, Inzaghi parla prima del match: le parole sulla partita. E su Arnautovic…

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 29/12/2023

Inter, Inzaghi parla prima della partita. Una sfida importantissima quella di questa sera che vedrà la squadra nerazzurra affrontare una delle più belle sorprese di questo campionato come il Genoa di Alberto Gilardino. Tre punti, consentirebbe agli uomini di Simone Inzaghi di consolidare il primo posto in classifica e di laurearsi come Campioni d’inverno con un turno di anticipo.

Servirà la migliore Inter possibile per portare via i tre punti da uno stadio storicamente complicato e dove i nerazzurri non vincono da parecchi anni. Intanto, intervistato da Dazn, il tecnico nerazzurro, Simone Inzaghi, ha parlato della partita e del momento del suo attaccante, Marko Arnautovic.

Ecco le parole di Inzaghi: “Partita insidiosa, il Genoa sta bene e viene da risultati positivi: dovremo fare una partita da vera Inter. Arnautovic? Gli attaccanti vivono per il gol ma devono essere bravi a mettersi a servizio della squadra come stanno facendo: non ho consigli specifici, gli attaccanti devono aiutarci per fare un’ottima gara”.