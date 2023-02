Inter, Inzaghi parla dopo la vittoria: da Lautaro fino alle sconfitte di inizio stagione

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 05/02/2023

Inter, Inzaghi parla della vittoria contro il Milan. Una gara stradominata e che poteva avere un risultato più ampio. Simone Inzaghi, ai microfoni di Dazn, analizza la vittoria nel derby che allontana il quinto posto in classifica e pone l’Inter nelle migliori condizioni per raggiungere il piazzamento Champions. Ecco le parole del tecnico nerazzurro.

Sulla partita: “Ho fatto i complimenti alla squadra perchè sono stati determinati e abbiamo dominato. Vincere due derby in venti giorni è grandioso, uno ci ha dato un trofeo. Ora dobbiamo recuperare Brozovic e Lukaku e guardare avanti con fiducia e pensare a noi, senza guardare sopra. E ricordiamo che abbiamo fatto un quarto di finale di Coppa Italia”.

Sulla formazione iniziale del Milan: “Se ne parlava da qualche giorno. Mi sono concentrato su di noi. Venivamo dalla partita ottima con l’Atalanta e ho ribadito i concetti. Vincere così fa sempre piacere”.

Su Lautaro: “Sta giocando da dodici mesi a livello strepitoso, nonostante non gli stia dando riposo e se lo merita per come lavora quotidianamente. Ma parlare solo di lui è riduttivo perchè abbiamo dominato. L’unica pecca è che abbiamo avuto una partita mercoledì. Potevamo essere più precisi nell’ultimo passaggio, ma abbiamo fatto una partita ottima”.

Sull’inizio di stagione della squadra: “Abbiamo commesso qualche errore, abbiamo avuto assenze pesantissime come Lukaku e Brozovic. Ma in questi quattro mesi abbiamo passato un girone di Champions con Barcellona e Bayern Monaco, siamo in semifinale di Coppa Italia e abbiamo vinto una Supercoppa Italiana. Dobbiamo continuare così. Se guardiamo al Napoli? E’ normale farlo, ma dobbiamo essere focalizzati su quello che stiamo facendo, sapendo che dopo la Roma eravamo noni”.