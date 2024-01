Inter, Inzaghi lotta anche contro un paradosso

di Redazione, pubblicato il: 22/01/2024

(Inter) La Juve passa a Lecce e vola in testa alla classifica in attesa del recupero di Inter Atalanta. Difficile adesso per Allegri continuare a nascondersi parlando di qualificazione Champions come unico obbiettivo. Ben diversa la situazione in casa nerazzurra come riferisce Pierluigi Pardo su Dazn.

“Scudetto? Non un dovere per l’Inter, però sono stati onesti e trasparenti facendo capire che lo scudetto è l’obiettivo di quest’anno. Mi pare chiaro anche da alcune scelte come il turnover nell’ultimo turno di Champions League. E secondo me è la scelta giusta. Il vero paradosso per Inzaghi, che è bravissimo, è che si gioca la sua credibilità su questo campionato”.