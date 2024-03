Inter, Inzaghi, la scelta sarà all’ultimo minuto

di Redazione, pubblicato il: 28/03/2024

L’Inter scenderà in campo lunedì prossimo a San Siro contro l’Empoli. Dopo la sosta per le nazionali Inzaghi sarà chiamato ad una decisione all’ultimo minuto sul titolare tra i pali.

La Gazzetta dello Sport riporta la situazione .

“Yann Sommer sta già meglio dopo la distorsione alla caviglia destra accusata con la Svizzera e ha lavorato a parte sui campo della Pinetina. Quasi certamente anche domani non tornerà in gruppo, ma c’è fiducia di averlo a disposizione per la gara contro l’Empoli. A quel punto sarà Inzaghi, ascoltate le sensazioni del suo numero uno, a decidere se utilizzarlo già lunedì sera o se portarlo in panchina per dare spazio ad Audero.”