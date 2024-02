Inter, Inzaghi in Premier? Biasin si toglie qualche sassolino

di Redazione, pubblicato il: 28/02/2024

(Inter) Probabilmente per . l’annunciato addio di Klopp al Liverpool iniziano a rimbalzare voci che vorrebbero la Premier League molto interessata a Simone Inzaghi.

Fabrizio Biasin ai microfoni di TY Play commenta queste indiscrezioni togliendosi qualche sassolino dalla scarpa dopo le, critiche al mister dello scorso anno.

“Sono molto contento delle voci riguardanti Inzaghi perché un anno fa si diceva che non avrebbe più allenato l’Inter perché non era in grado di farlo, mentre ora si dice che andrà via perché è troppo bravo. Ha fatto un grande lavoro e ci sta che possa avere tanti corteggiatori, ma allo stesso tempo sa cosa gli può dare l’Inter”.