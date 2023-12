Inter, Inzaghi contento, un unico rimprovero

di Redazione, pubblicato il: 30/12/2023

(Inter) Dopo il pareggio di Marassi Inzaghi ha parlato ai microfoni di Dazn. “Ai ragazzi non posso rimproverare nulla ma mancava un minuto e dovevamo difendere meglio su quel corner e non dare l’opportunità di pareggiare. Perché il secondo tempo sarebbe stato diverso. Volevamo vincere, non siamo contenti del pareggio ma chiudiamo il girone con un ottima partita. Dobbiamo continuare, sapendo che tutte le partite portano delle insidie come stasera. È normale che volevamo tutti vincere, poi le partite sono decise anche da episodi. Non avevamo mai preso gol da palla inattiva quest’anno e dovevamo difendere meglio in quell’occasione.”