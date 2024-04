Inter, Inzaghi assente in conferenza stampa, ecco il motivo

di Redazione, pubblicato il: 02/04/2024

(Inter) La conferenza stampa post Inter Empoli ha visto la presenza davanti ai microfoni del vice Massimiliano Farris al posto di mister Inzaghi. Nessun mistero, solo l’esigenza di permettere alle corde vocali di Inzaghi di riposare dopo 90 minuti di urla e richiami ai suoi giocatori che lo hanno reso afono.

San Siro era sold out anche ieri sera, l’entusiasmo del pubblico a mille, dunque per il tecnico è stato piuttosto difficile farsi sentire in campo dai suoi. Una cosa già accaduta altre volte in passato.