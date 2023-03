Inter, intoppo per il rinnovo di un big. La situazione

di Diego De Cicco, pubblicato il: 30/03/2023

Inter, procede la fase dei rinnovi in casa nerazzurra, ma un big potrebbe salutare.

Si tratta di Edin Dzeko che da quanto riporta SM è più lontano dal siglare il rinnovo di quello che si pensava. Se nei giorni scorsi infatti l’accordo era dato in dirittura d’arriva, ora sembra che la certezza possa svanire. Il giocatore bosniaco, che quest’anno raggiunge i 37 anni d’eta, non sarebbe convinto della proposta che gli è stata fatta dalla dirigenza nerazzurra. Inter, continua la fase dei rinnovi. Dzeko per ora resta freddo all’offerta nerazzurra di un altro anno con taglio dello stipendio.

Lui inizialmente chiedeva un biennale, mentre la società non è andata oltre il rinnovo per una singola stagione. Su questo l’ex capitano della Roma si è convinto mentre non accetta l’abbassamento dello stipendio dai 6 milioni che percepisce ora ai 4 proposti. Lui avrebbe fatto sapere che è pronto ad accettarne 5, ma la società sembra fredda a questo rilancio.