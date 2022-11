di Diego De Cicco, pubblicato il: 24/11/2022

In un articolo su Panorama.it si parla di come siano in evidente ascesa i rapporti tra la Cina del Presidente Ji Xinping e il Regno dell’Arabia Saudita. Secondo politologi internazionali è per evitare questo avvicinamento politico che l’amministrazione USA guidata da Biden avrebbe concesso al principe ereditario dell’Arabia Saudita Mohammed Bin Salman l’immunità per il suo coinvolgimento nell’omicidio del giornalista Kashoggi. Fatto sta che il tentativo di avvicinamento USA – Arabia non ha portato ad una rottura tra il Paese Arabo e il Dragone. Anzi, un incontro per ufficializzare questi stretti rapporti tra il futuro Re e il presidente cinese ci sarà a brevissimo. Questo è il quadro di politica internazionale nel quale anche l’Inter entra a far parte.

Inter, a breve un summit ta Xi Jinping e Mohammed Bin Salman potrebbe portare alla vendita del Club da Zhang a PIF.