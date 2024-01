Inter in finale, anche i giornalisti si stropicciano gli occhi

di Redazione, pubblicato il: 20/01/2024

L’Inter domina la semifinale di Supercoppa con la Lazio, il risultato di 3 a 0 non esprime il dominio assoluto dei nerazzurri per 90 minuti. 2 traverse, occasioni da gol a ripetizione, Sommer spettatore non pagante, una prova che non ammette repliche. Anche giornalisti esperti sono rimasti sorpresi dallo strapotere dei ragazzi di Inzaghi. Uno di questi è Tancredi Palmeri che ha commentato con queste parole.

“L’Inter sommerge di calcio la Lazio. Replicata la prestazione di Monza: addirittura lo sconquasso di 17 occasioni a 1, una cosa mai vista. Ma contro ben altro avversario e in ben altra occasione. Il centrocampo nerazzurro assoluto mattatore, con i biancocelesti spazzati via“.