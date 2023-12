L’ultima volta che l’Inter giocò quattro match in una stagione di Champions risale al 2009-10, l’anno del leggendario triplete. In quel caso l’allora squadra di Mourinho incontrò 4 volte il Barcellona di Guardiola. due nei gironi e due in semifinale. Nei gironi ci fu un pareggio casalingo e poi la vittoria dei blaugrana al Camp Nou. Nelle semifinali invece al roboante 3-1 del Meazza firmato da Snejder, Maicon e Milito seguì quella che è considerata la più bella sconfitta della storia nerazzurro. L’uno a zero per Messi e Company, contro un Inter in 10 dal primo tempo per l’ingiusta espulsione di Thiago Motta, spalancò la via della finalissima di Madrid. Il resto è storia.