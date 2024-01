Inter, il sindaco Sala parla di San Siro e avverte le società: “Devono rivalutare l’ipotesi”

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 19/01/2024

Inter, il sindaco Sala parla di San Siro. Mentre la squadra nerazzurra si prepara alla partita contro la Lazio, quest’oggi, alla presentazione espositiva del Comune di Milano, il sindaco Sala ha parlato della situazione inerente allo stadio San Siro, dando un avvertimento sia a Inter che a Milan.

Ecco le parole del sindaco Sala: “C’è una soluzione che permette di continuare a giocare magari perdendo pochissimo di capienza, va esaminata con grande interesse. Le squadre si sono sempre opposte all’idea di ristrutturare San Siro, perché sostenevano, e non so se lo sostengono, ancora che c’era il rischio di andare lontano a giocare per due o tre anni. E’ chiaro che questo sarebbe stato un limite importante perchè avrebbero perso molto in termini di biglietti e i tifosi non sarebbero stati così felici”.

Poi, Sala, ha continuato: “Questo è il nostro obiettivo numero uno, cercare di tutelare San Siro e la sua storicità, non pretendiamo che sia qualcosa di condivisibile immediatamente ma lo spirito di quella commissione e del lavoro che seguirà sarà quello di convincere le squadre a rivalutare questa ipotesi”.