Inter, il segreto della clamorosa rimonta di Lisbona

di Redazione, pubblicato il: 30/11/2023

L’Inter torna a Milano con un pareggio rocambolesco, inutile ai fini delle sorti del girone ma entusiasmante per lo svolgimento della gara.

Su Sky Sport Fabio Capello ha individuato il segreto della rimonta.

“Inter di un altro livello rispetto ai portoghesi. Hanno sofferto il primo tempo perché, evidentemente, non si erano ancora assemblati tra di loro gli 8 cambi di formazione. Questa rimonta è la dimostrazione di grande orgoglio e personalità per la squadra di Simone Inzaghi, che non ha smesso di credere nella rimonta neanche sotto di 3 gol. Frattesi? È al livello di Barella e Mkhitaryan. Un giocatore generoso, combattente e fa molti gol in più degli altri due”.