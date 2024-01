Inter, il presidente Corsi parla della trattativa Vicario. E su Zielinski…

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 26/01/2024

Inter, il presidente dell’Empoli, Corsi, parla della trattativa Vicario. La scorsa estate, la cessione più remunerativa della sessione di mercato nerazzurra è stata sicuramente quella di Andrè Onana al Manchester United. Una plusvalenza piena che ha dato benefici sia per quanto riguarda il bilancio del club che per il mercato in entrata.

Per sostituire il portiere dei Red Devils, l’erede designato era sicuramente Vicario. La trattativa, però, non è andata in porto e alla fine il portiere si è accasato al Tottenham. Di questo, ha parlato il presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi che, poi, si è lasciato andare ad un commento ai microfoni di Radio Kiss Kiss anche per quanto riguarda un giocatore ex Empoli che interessa tanto all’Inter come Piotr Zielinski.

Ecco le parole del presidente Corsi: “Il futuro di Zielinski? Li consiglio di fare il meglio anche dal punto di vista economico. Ha fatto benissimo a Napoli, ma ora deve pensare che tra tre o quattro anni farà un altro mestiere. Non saprei dirgli cos’è il meglio, ma deve riflettere senza farsi prendere dall’emotività. Vicario? Il dispiacere è di non vederlo con una squadra italiana che lotta per lo scudetto. All’Inter credo si stiano mangiando un po’ le mani (ride ndr.), ma avevano il problema di cedere prima Onana e il Tottenham si è mossa prima”.