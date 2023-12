Inter, il mondo s’inchina al centrocampo nerazzurro

di Redazione, pubblicato il: 04/12/2023

(Inter) Sandro Sabatini ai microfoni di Pressing ha commentato la vittoria nerazzurra a Napoli.

“In una vittoria ampiamente meritata, legittima, ampia, giusta, ci sono due episodi che vanno considerati. Chiaro che il Var non interviene se l’arbitro è ad un metro dal contatto Osimhen-Acerbi. L’arbitro ha fatto cenno che era tutto regolare. Non è tanto rigorino questo. Acerbi fa una prova incredibile, monumentale. Al suo fianco c’erano due terzini, hanno fatto una prova di spessore proprio. Il centrocampo dell’Inter domina, non ha paragoni. È tra i primi 3 al mondo. Sommer è un gatto tra i pali, all’inizio io ero perplesso”